Niente tifosi del Trapani a Siracusa per il super match della serie D

Niente tifosi del Trapani a Siracusa nell'attesissima partita di domenica 29 novembre allo stadio Nicola De Simone, dove le due squadre si giocano la vetta del campionato di Serie D. La decisione è arrivata dal comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha di fatto vietato la trasferta ai supporters granata.

Nel corso della riunione di questa mattina in Prefettura a Siracusa il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha deliberato lo stop per tifosi granata e questo dopo le numerose polemiche di queste ultime settimane apparse sui social e amplificate oltre ogni misura. Anche la questura di Siracusa aveva sollecitato il divieto perchè temeva scontri tra le tifoserie organizzate, considerati i loro pessimi rapporti.

Lo stadio sarà solo appannaggio dei tifosi del Siracusa. A decidere come sempre sarà il campo. Se la trasferta fosse stata autorizzata, i tifosi granata sarebbero stati sistemati nella curva con ingresso in via Torino capienza circa 800 persone. Ora visto che il settore è libero, la società del Siracusa potrebbe avviare la vendita dei biglietti per i sostenitori azzurri considerato che ormai non ci sono più biglietti per la tribuna centrale, laterale, gradinata e curva.

Le due squadre arrivano a questa partita di domenica non solo con lo strascico di polemiche enfatizzate dai social ma soprattutto con due punti di scarto e con una classifica che sorride a entrambi i club che si stanno giocando la Serie C. Il girone I vede il Trapani a 34 punti e il Siracusa secondo a 32. Nessuna delle due squadre ha ancora perso in campionato. Per il Trapani 11 vittorie e 1 pareggio, per il Siracusa 10 vittorie e 2 pareggi. Il derby in vetta sarà anche la sfida tra il miglior attacco, Siracusa con 36 gol fatti, e la miglior difesa quella Trapani con solo 4 gol subiti.