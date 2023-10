Siracusa-Trapani, la sfida goliardica dei due presidenti tra provocazioni e inviti a cena

Il testa a testa tra il primo e il secondo posto in classifica delle due squadre, rende la partita Siracusa-Trapani tra le più attese del campionato di serie D. Un match, quello che si giocherà il 26 novembre, coinvolgente ancor prima di scendere in campo: i tifosi del Siracusa hanno infatti dato il via a un botta e risposta goliardico tra i presidenti delle due squadre, che si è concluso con l'invito a una cena pre partita.

Domenica, dopo la vittoria con sei gol contro il San Luca, la tifoseria di Siracusa ha fatto arrivare un messaggio a Valerio Antonini: "Nessuno teme questo Trapani, vi aspettiamo qui a Siracusa". La risposta del presidente non si è fatta attendere: "Amici di Siracusa - ha detto in un video condiviso sui social - accettiamo la vostra sfida e sarò presente il 26 novembre per vedere la partita e vedere vincere il Trapani. Spero sia un invito con toni piacevoli".

Anche la reazione di Alessandro Ricci è stata rapida: "Sarà un piacere averlo ospite a Siracusa e proprio con lui vorrei inaugurare la Cena dei presidenti, per trascorrere qualche ora insieme, prima della partita, con le famiglie e per dimostrare che la rivalità sportiva non deve mai coincidere con l'astio. Sono convinto che proprio con il contributo di Antonini potremo provare a dare una nuova storia alle due tifoserie, stringendoci la mano e complimentandoci con il vincitore al termine della gara. Noi non siamo siciliani, ma amiamo questa terra e le nostre squadre stanno portando in alto il nome della Sicilia". Tra le due tifoserie si sono spesso verificati scontri, come nel 2017 quando furono lanciati fumogeni in campo e la partita fu sospesa per cinque minuti. Quel giorno rimase anche ferito un poliziotto, colpito da una pietra.