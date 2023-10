Scontri fra tifosi al termine di Siracusa-Acireale: agenti feriti e mezzi distrutti

Maxi rissa e scontri in città tra le tifoserie del Siracusa e dell'Acireale. Le due squadre, impegnate nel campionato di serie D, si sono affrontate questo pomeriggio allo stadio De Simone, e dopo il match, finito 3 a 1 per il Siracusa (primo con sedici punti nel girone I, con una partita in più rispetto al Trapani), c'è stato uno scontro tra gli ultras: non solo con calci e pugni, ma anche lanci di bombe carte.

Le vie Torino, Teocrito Von Platen e Tica sono state lo scenario degli scontri tra le opposte tifoserie, venute a contatto nonostante la presenza delle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, pare che all'uscita dallo stadio, gli oltre duecento tifosi acesi presenti a Siracusa sono stati intercettati da un gruppo di sostenitori dei padroni di casa. Gli scontri sono avvenuti in strada, ferito un dirigente di polizia e anche un vigile urbano.