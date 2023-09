Calcio, addio a Nicola Pannone: fu direttore sportivo del Siracusa

Il mondo del calcio piange Nicola Pannone, grande protagonista degli ultimi trent’annio di calcio dilettantistico, tra Campania, Sicilia e Lazio. Aveva 73 anni ed è stato anche direttore generale e sportivo del Siracusa, negli anni in D della presidenza di Luigi Salvoldi. Era malato da tempo, le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla società campana dell’Afragolese: Pannone era nato proprio nel comune in provincia di Napoli, di cui il figlio è sindaco. “Nicola Pannone, uomo di calcio tra i più vincenti d’Italia, ci ha lasciati - si legge in una nota -. Tante partite, 22 campionati vinti. Un decano del calcio che in carriera ha concluso diverse stagioni guardando tutti dall’alto verso il basso. Già Direttore del Siracusa, della Casertana, della Juve Stabia, della Puteolana, dell’Aversa Normanna, del Latina e della nostra amata Afragolese. Con dolore salutiamo un amico di tutti noi”.

Decine i pensieri per lui sui social: “Fai buon viaggio Direttore…anni indimenticabili trascorsi assieme”, ha scritto Giovanni Iodice, ex difensore del Siracusa. Proprio dalla società sportiva siciliana arriva un altro messaggio: "L'Us Siracusa srl nelle persone del presidente Luigi Salvoldi, del vice presidente Marco Mauceri, del segretario Sebastiano Galizia, e dei componenti a suo tempo dello staff tecnico e dirigenziale del settore giovanile, profondamente addolorati, esprimono cordoglio alla famiglia, per la scomparsa del direttore Nicola Pannone, figura apicale della società, durante le stagioni sportive 2002-03, 2005-06 e nell'annata agonistica 2008-09, che segnò il ritorno nei professionisti".