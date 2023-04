Vincono Nuova Igea Virtus e Siracusa, il Taormina rallenta la corsa

Vincono Nuova Igea Virtus e Siracusa, mentre il Taormina rallenta la corsa, pareggiando con il Modica. A 180 minuti dalla conclusione della stagione regolare la classifica per il salto in D recita: Nuova Igea 62, Siracusa 61 e Taormina 59.

I barcellonesi hanno battuto 4 a 2 la Nebros. Brivido iniziale per i giallorossi di Pasquale Ferrara che si sono ritrovati sotto di due reti grazie alla doppietta La Spada, ex di turno ma nel giro di pochi minuti i barcellonesi hanno ribaltato il risultato con Idoyaga e la doppietta di Franchina chiudendo in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa è andato a segno l’attaccante Medina. Pioggia di reti pure al Nicola De Simone.

Il Siracusa ha regolato, invece, tre a due la Roccacquedolcese. Mattatore di giornata l’attaccante Luca Ficarrotta. Ad aprire le marcature il fantasista palermitano che grazie ad un’azione personale ha firmato il vantaggio. Gli azzurri di Cacciola potrebbero raddoppiare ma il calcio di rigore (che si è procurato il giovane Fratantonio) battuto da Savasta è finito fuori. Al 31’ il Siracusa è rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione del difensore Pettinato ed il direttore di gara ha concesso la massima punizione che Genovese ha trasformato. Allo scadere del primo tempo la squadra di casa nuovamente in vantaggio sempre grazie ad una serpentina di Ficarrotta che ha messo in mezzo ma il giocatore messinese Yassin Mazouf ha spedito alle spalle di Caserta. Superata la mezz’ora della ripresa Ficarrotta dal limite ha sorpreso il portiere ospite. Nel recupero l’attaccante Mahjoub Mazouf ha reso de meno amara la sconfitta firmando il 3 a 2.

Anche a Taormina è successo di tutto. La sfida contro il Modica si è chiusa tre a tre. Doppio vantaggio per i rossoblù di Betta grazie alle reti di Mincica e Agodirin. Il Taormina guidato da Coppa ha accorciato le distanze con Di Mauro ad inizio ripresa mentre i modicani hanno firmato l’uno a tre sempre con Mincica. Nel finale sono andati a segno Cannavò e Gallardo per il pari dei biancoazzurri che sono attardati dal Siracusa di due lunghezze e tre dalla capolista Nuova Igea Virtus.

In chiave play-out successo due a zero del Milazzo sul campo della Leonzio e vittoria del Comiso di misura sul Palazzolo. Milazzo e Comiso hanno messo una serie ipoteca di salvarsi senza passare dai play-out visto l’ampio vantaggio sull’Acicatena già retrocessa. Sconfitta del Santa Croce due a zero sul campo del Mazzarrone. Resta per il momento aperta la lotta tra Santa Croce e Palazzolo per i play-out. Da capire se sarà decisiva per entrambe la prossima giornata. Pari senza reti tra Acicatena e Real Siracusa mentre la Virtus Ispica si è arresa tre a zero contro lo Jonica. Francesco Ga

