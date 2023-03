La Nuova Igea pareggia a Mazzarrone, il Siracusa batte il Palazzolo ed è solo in testa

Il Siracusa, che al De Simone ha steso tre a zero il Palazzolo, ha approfittato del pareggio della Nuova Igea Virtus sul campo del Mazzarrone ed è balzato in testa da solo. Adesso la classifica del girone B di Eccellenza recita Siracusa 52 e Nuova Igea 50, quando mancano sei partite alla conclusione del campionato. E domenica prossima ci sarà il big match che può valere una stagione tra gli azzurri ed i barcellonesi. La gara si giocherà a Barcellona.

Al De Simone i ragazzi di Cacciola hanno messo subito nei giusti binari la partita con la rete siglata da Arquin superato il quarto d’ora. Per il giocatore della Martinica si tratta della prima rete in maglia azzurra. Poi a ridosso della mezz’ora è arrivata una magia del palermitano Luca Ficarrotta, con un tiro dal limite che è finito all’incrocio dei pali facendo gioire i sostenitori azzurri. Al minuto 36 della ripresa la terza rete che porta la firma del difensore Porcaro, che aveva anche segnato nella gara di andata. Una vera bestia nera per i gialloverdi.

Il Palazzolo si è comunque ben comportato ed è stato sfortunato in due occasioni per i legni colpiti e alcuni interventi importanti da parte del portiere Loris Genovese. Una traversa, invece, nella ripresa è stata colpita da Montagno, giocatore del Siracusa.

A Mazzarrone sono stati i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Pandolfo al minuto 21 della ripresa, mentre nel finale di partita De Gaetano ha reso meno amara la trasferta per l'Igea Virtus.

