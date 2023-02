Il Siracusa liquida con un tris lo Jonica e consolida il secondo posto

Tris del Siracusa sullo Jonica e azzurri che consolidano la seconda posizione rimanendo a due lunghezze dalla capolista Igea Virtus. La squadra guidata in panchina da Gaspare Cacciola come accade da parecchie settimane sblocca subito l’incontro. Al minuto 5 infatti passano in vantaggio: cross di Savasta sponda di testa di Porcaro per il colpo di testa vincente di Belluso. Superato il quarto d’ora il Siracusa insiste e crea un pericolo con Ficarrotta ma la sua conclusione viene respinta da Savoca in calcio d’angolo. I padroni di casa al 23’ sprecano il raddoppio con Greco che da buona posizione spedisce sul fondo. Due minuti dopo ancora una palla gol per gli azzurri questa volta con Palermo che conclude a botta sicura ma il portiere Bucalo respinge. Superata la mezz’ora azione personale del difensore Staris con la sfera che termina sul fondo. Ad inizio ripresa Alegria conclude ma il portiere Genovese è pronto e blocca la sfera. Al minuto 26 il Siracusa raddoppio: lancio dalla retrovie con Arquin che dopo aver vinto un contrasto con un avversario serve Belluso che supera il portiere e deposita la sfera in rete facendo esplodere i tifosi azzurri presenti allo stadio De Simone. Nel recupero chiude i conti Montagno con un’azione solitaria. Festa azzurra a fine partita ma già si è proiettati alla trasferta di Mazzarrone, nel Catanese.

Siracusa-Jonica 3-0

RETI: pt 5’ Belluso; st 26’ Belluso, 48’ Montagno

SIRACUSA: Genovese, Ababei (49’ st Iuculano), Manservigi, Palermo (35’ st Fratantonio), Palmisano, Porcaro, Greco, Giordano, Belluso (29’ st Montagno), Ficarrotta (40’ st Camarà), Savasta (20’ st Savasta). A disp. Lumia, Magro, Morana, Pettinato. All. Cacciola

JONICA: Bucalo, Micalizzi (9’ st Declò), Savoca, Belladonna (1’ st Valente), Staris, Perez, De Leon, Dragan (22’ st Tabares), D’Onofrio (9’ st Samsonovs), Alegria, Mascara (30’ st Martucci). A disp. Travaglio, Lanza, Santoro, Trovato. All. Ferraro

ARBITRO: Armenia di Ragusa

NOTE: ammoniti D’Onofrio, Alegria, Staris. Angoli 2 a 1

