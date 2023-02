Il Siracusa cala il tris al Modica, la vetta ora dista due punti

Tris al Modica ed il Siracusa riduce a due punti lo svantaggio dalla capolista Nuova Igea costretta al pari contro la Leonzio. Al 5’ gli azzurri sbloccano subito la partita: lancio dalla retrovie di Privitera con Belluso che serve Ficarrotta che appena entrato in area supera il portiere Misseri. Cinque minuti dopo Ficarrotta lancia Savasta che prova un pallonetto ma la sfera termina alta. Il Siracusa è padrone del campo ed al 13’ raddoppia con Belluso che sfrutta al meglio l’assist dalla sinistra di Maimone anticipando tutti. Gli ospiti provano a farsi vedere dalle parti di Genovese al minuto 18 con il tiro in acrobazia di Agodrin che finisce a lato. Allo scadere del primo tempo i modicani accorciano le distanze con l’attaccante Agodrin che da pochi passi anticipa i difensori avversari e sfruttando l’assist di Scrugli. Al 15’ della ripresa magia di Ficarrotta su calcio piazzato ed il Siracusa firma il tris. Alla mezz’ora gli azzurri vanno vicinissimo al poker ma la palla danza sulla linea con Belluso che colpisce il palo e l’urlo dei tifosi rimane strozzato in gola.

A fine gara il tecnico del Modica Pino Rigoli ha analizzato la partita nonostante la sconfitta ed ammesso la superiorità azzurra . “La squadra di casa ha meritato di vincere la partita. Il Siracusa ci ha sovrastato mentre noi siamo stati poco attenti in alcune situazioni. La differenza secondo me è stata anche la voglia di vincere che hanno mostrato i giocatori del Siracusa”. L’allenatore messinese però ancora non si sente estromesso dalla lotta per il salto in D. “Nel calcio può succedere di tutto ed abbiamo l'obbligo di crederci fino a quando la matematica non ci estrometterà”.

Soddisfatto e contento il tecnico del Siracusa Cacciola. “I meriti vanno alla squadra. Abbiamo disputato un’ottima partita sia chi ha giocato dall’inizio chi è subentrato. Devo ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto e hanno dato i giusti stimoli. Nel complesso credo che abbiamo disputato la miglior partita dell’anno. Abbiamo dimostrato di avere un gruppo vero. Siamo consapevoli di giocarci le partite e da martedì la testa è orientata per la trasferta di Taormina”. Unica nota stonata a fine partita le voci di una possibile “frizione” tra il presidente del Siracusa Montagno e il vice Ricci. Da capire se ci saranno delle ripercussioni in questa stagione.

Il tabellino

Marcatori: pt 5’ Ficarrotta, 13’ Belluso, 44’ Agodrin; st 15’ Ficarrotta

Siracusa: Genovese, Ababei (50’ st Morana), Maimone, Privitera (46’ st Giordano), Cianci, Pettinato, Greco, Palermo, Belluso (31’ Porcaro), Ficarrotta (37’ st Camara), Savasta (21’ st Arquin). A disp. Lumia, Manservigi, Fratantonio, Montagno. All. Cacciola.

Modica: Misseri G., Scrugli (21’ st Falco), Aquino, Ancione (12’ st Pellegrino), Vindigni, La Cognata (1’ st Lorenzo), Mincica, Misseri S. , Pozzebon, Agodrin (38’ st Coria), Butera. A disp. Incatasciato, Musso, Firetto, Carpinteri. All. Rigoli.

Arbitro: Naselli di Catania.

Note: Ammoniti La Cognata, Palermo, Vindigni, Maimone, Butera, Musso. Angoli 2 a 3.

