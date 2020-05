Sicula Leonzio, il presidente Leonardi: "No al ritorno in campo"

La Sicula Leonzio pensa al prossimo campionato. Il presidente Giuseppe Leonardi, in attesa delle decisione delle autorità federali, giudica negativamente l’ipotesi di ritornare subito in campo.

«In Germania - dice - si vedono calciatori in panchina con le mascherine e poi in campo a contatto nei contrasti. È pura follia. Mi dispiace per le parole del presidente Gravina. Quando dice che siamo professionisti è vero, ma le differenze con la A sono abissali sia dal punto di vista economico che organizzativo. Questa è una categoria importante per la formazione di giovani calciatori ma è impensabile che la Serie C di tasca propria possa gestire un’e mergenza con questi parametri».

