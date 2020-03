Coronavirus, gare a porte chiuse anche per la Lega Pro

Gare a porte chiuse anche per la Lega Pro. A comunicarlo con una nota la Sicula Leonzio con cui si legge che " in ottemperanza del DPCM del 4 marzo 2020, sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato".

Verrà comunque consentito lo svolgimento degli eventi e le seduti di allenamento degli atleti "all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico".

Per la Sicula Leonzio le gare da disputarsi a porte chiuse saranno:

- Sicula Leonzio – Rende, domenica 8 marzo ore 17:30

- Sicula Leonzio – Viterbese, domenica 15 marzo ore 15:00

- Cavese – Sicula Leonzio, domenica 22 marzo ore 15:00

- Sicula Leonzio – Catania, mercoledì 25 marzo ore 20:45

- Virtus Francavilla – Sicula Leonzio, domenica 29 marzo ore 15:00

"È interrotta pertanto la prevendita dei tagliandi in vista della gara di domenica 8 marzo Sicula Leonzio-Rende - conclude la nota -, compreso l’invito rivolto agli Istituti scolastici del territorio di Lentini (e limitrofo) all’accesso gratuito in Curva Crescimanni".

