Allo stadio con la Sicula Leonzio, al via "50 Special"

Al via il "50 Special e… corri allo Stadio", l'iniziativa della Sicula Leonzio in occasione del match con il Potenza in programma domenica 9 febbraio. Biglietti scontatissimi per il settore ospiti e per la curva a cui i tifosi del Potenza potranno accedere al prezzo di 0.50 centesimi più il prezzo della prevendita di 1,50.

Ma non solo. Prezzi scontati anche per gli altri settori per favorire la presenza di tutti i tifosi sugli spalti. In tribuna e nel settore vip il costo del biglietto non supererà i 3,50 euro e 10 euro a cui si deve aggiungere la prevendita. Occasione speciale anche per i più piccoli delle scuole lentinesi che potranno richiedere il tagliando di ingresso gratuitamente.

© Riproduzione riservata