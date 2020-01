Siracusa, i fratelli Cutrufo deferiti per scommesse

Tra i deferiti al tribunale federale ci sono anche i fratelli Gaetano e Graziano Cutrufo, rispettivamente patron del Siracusa e dirigente del Palazzolo. Esaminate le risultanze istruttorie dell'autorità giudiziaria ordinaria di Reggio Calabria ed effettuate le indagini in ambito federale, il procuratore ha deferito Gaetano per aver effettuato, nonostante era legale rappresentante del Siracusa affiliato alla Figc, «il 2 ottobre del 2016 una scommessa di calcio «live» da un soggetto non autorizzato che svolgeva attività illegale di raccolta scommesse delle quali assicurava in proprio il pagamento».

Deferita anche la società Siracusa calcio srl (che nel periodo contestato era in Lega Pro) che lo stesso Cutrufo cedette ad Alì nel 2018 e che poi non è stata iscritta nella stagione 2019-2020. Il Siracusa del patron Cutrufo è ripartito quest'anno dalla Promozione.

