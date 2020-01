Movimenti in casa della Sicula Leonzio: ceduti Sidibe, Noto e Giambanco

Movimenti in casa della Sicula Leonzio. La società ha ceduto, in via temporanea e al termine della stagione, il centrocampista Aboubacar Sidibe e il portiere Alessandro Noto all’Asd Marina di Ragusa Calcio. La cessione del secondo è stata stabilita, si legge nella nota "dopo aver risolto consensualmente la cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive con il Marsala".

Al Marsala invece è stato ceduto il centrocampista Francesco Giambanco anche in questo caso "dopo aver risolto consensualmente il rapporto con il Troina".

La scelta è stata voluta, precisa la nota, per offrire ai "tre giovani di proprietà della Sicula Leonzio, la possibilità di mettersi in luce in un campionato importante".

