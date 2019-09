Sicula Leonzio-Ternana, tutti i convocati bianconeri

Sono 23 i convocati dal coach Grieco per la quinta giornata di campionato di Serie C Girone C in programma oggi, al “Sicula Trasporti Stadium" di Lentini alle 15.00, contro la Ternana.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Nordi e Polverino.

Difensori: De Rossi, Ferrini, Parisi, Petta, Sabatino, Sosa, Tafa.

Centrocampisti: Cozza, Esposito, Maimone, Megelaitis, Palermo, Sicurella.

Attaccanti: Bariti, Bollino, Grillo, Lescano, Manfrè Cataldi, Scardina, Sinani, Vitale.

