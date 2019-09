Serie C, la Sicula Leonzio convoca 23 giocatori per la trasferta di Catanzaro

L’allenatore della Sicula Leonzio Vito Grieco ha convocato 23 giocatori per la 4ª giornata di campionato di Serie C Girone C in programma domani, domenica 15 settembre, contro il Catanzaro (Stadio “Nicola Ceravolo”, ore 17.30).

Di seguito la lista completa dei convocati:

PORTIERI: 1. Nordi Emanuele, 22. Polverino Emanuele;

DIFENSORI: 16. De Rossi Andrea, 15. Ferrini Manuel, 13. Parisi Tino, 5. Petta Andrea, 19. Sosa Cristian, 21. Tafa Shaqir;

CENTROCAMPISTI: 6. Cozza Walter, 8. Esposito Gianluca, 20. Maimone Giuseppe, 21. Megelaitis Linas, 23. Palermo Marco, 4. Sicurella Giuseppe, 30. Sidibe Aboubacar;

ATTACCANTI: 14. Bariti Davide, 10. Bollino Mauro, 7. Grillo Paolo, 32. Lescano Facundo, 17. Manfrè Cataldi Matteo, 11. Scardina Filippo, 9. Sinani Ismet, 27. Vitale Vincenzo.

© Riproduzione riservata