Siracusa calcio, Cutrufo chiede un posto in Promozione

Tanti colpi di scena in una estate calda non solo da un punto di vista meteorologico. Ieri l'ex presidente Gaetano Cutrufo è tornato sui suoi passi ed ha deciso di presentare in forma digitale l'affiliazione alla Lega Sicula per l'Asd Città di Siracusa.

Nella giornata di oggi si dovrebbe conoscere il futuro della nuova società azzurra che potrebbe ripartire dal campionato di Promozione. Il nuovo Siracusa verrebbe preso in considerazione soltanto se ci saranno posti vacanti e prima degli azzurri dovranno essere valutate tutte le società che hanno presentato richiesta di ripescaggio.

Di solito infatti un nuovo club inizia la sua avventura dal campionato di Terza categoria. Per le ex società professionistiche la Lega Sicula può attuare una deroga come già successo lo scorso anno all'Akragas. Sarà quindi decisiva la giornata di oggi quando la Lega Sicula valuterà i nuovi gironi sia di Eccellenza che di Promozione.

