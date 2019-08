Siracusa, scritta contro l'ex presidente Cutrufo: "Mollo tutto"

Non ci sta l'ex presidente del Siracusa Calcio, Gaetano Cutrufo, dopo l'ultima scritta apparsa contro di lui. "Con quest'ultimo atto vile la mia parentesi Siracusa calcio si chiude a vita. Non vorrò più sapere di Promozione o Eccellenza e di nient'altro", ha detto prima di congedarsi definitivamente.

A «ferire» l'ex dirigente azzurro le parole scritte: "Cutrufo e Favara, uniti per un bluff perfetto". "Non sprecherò tempo e denaro. Non me ne vogliano la parte sana della tifoseria - ha aggiunto Cutrufo su un lungo post pubblicato sui social - ma è veramente vergognoso assistere a tutto ciò. Solo un idiota andrebbe avanti dopo tutto questo. Ho lavorato sodo 30 anni ed ho costruito una immagine di me. Non permetto a 4 sciacalli di scrivere il mio nome nei muri della mia città come se fossi il primo che capita".

L'articolo di Francesco Gallo

