Alla Sicula Leonzio arriva l'uruguayano Cristian Nicolás Sosa

Acquisito definitivamente nel ruolo di difensore del Sicula Leonzio, l'uruguayano Cristian Nicolás Sosa. Trentaquattrenne nato a Montevideo ha iniziato la sua carriera con la maglia del Defensor Sporting di Montevideo, formazione storica del calcio uruguagio.

Arriva in Italia nell’estate 2008, approdando al Taranto in C1, con cui totalizza 63 presenze in 2 anni e mezzo complessivi, intervallati dalle esperienze con il Gallipoli (34 presenze e 3 gol in Serie B) e con il club romeno del Tirgu Mures.

Difensore roccioso e dinamico, capace di giocare sia in un reparto a quattro che a tre, nel 2012/13 arriva al Cittadella in Serie B disputando 51 gare in un anno e mezzo. Dopo una breve parentesi con il Venezia nella stagione 2014/15, Sosa veste la maglia dell’Alessandria, club con cui giocherà 116 gare ufficiali in un triennio, disputando una semifinale di Coppa Italia nel 2016.

Nel 2017/18 il breve passaggio al Modena prima del trasferimento all’Alma Juventus Fano, club con cui disputerà 61 presenze, di cui 40 nella scorsa stagione tra campionato e Coppa Serie C. Cristian Sosa ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.

