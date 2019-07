Nessuno vuole il Siracusa, ora rischia di scomparire

Interlocuzioni con imprenditori fuori dalla regione ma al momento la strada per la Serie D rimane in salita. Il primo cittadino Francesco Italia sta lavorando sotto traccia per provare a concretizzare qualcosa di serio anche se il tempo stringe.

Ad un incontro della settimana scorsa avrebbe partecipato pure l'ex direttore sportivo Antonello Laneri. L'istanza per l'iscrizione in serie D è stata mandata dal sindaco nelle scorse settimane ma ancora attende la risposta da parte della Lega nazionale dilettanti che però potrebbe arrivare nella giornata di oggi: a mancare al momento è il soggetto che voglia costruire una nuova società che possa ripartire dalla quarta serie.

I tifosi hanno iniziato a storcere il naso visto che realtà come Palermo e Foggia, anche loro cadute in disgrazia, sono avanti con i tempi. Tra gli imprenditori si era fatto avanti l'ex presidente del Siracusa Gaetano Cutrufo che era "disposto a ritornare in campo ma certamente non da solo". Anche lui che privatamente ha provato ad interpellare altri soggetti si augura che tutto si posso risolvere per il meglio.

Intanto continua ad avere degli strascichi la mancata iscrizione in Serie C e la conseguente uscita dai professionisti del Siracusa ad opera della coppia Alì-Santangelo, rispettivamente presidente e amministratore delegato azzurro.

