La Leonzio da Lentini va in ritiro e punta sul centrocampista Ungaro

È in partenza la Sicula Leonzio che oggi si radunerà in sede per la fase pre ritiro e da domani si avvierà test fisici, atletici e visite mediche. Quindi i bianconeri di Vito Grieco lasceranno Lentini per dirigersi a Zafferana Etnea dove giorno 22 inizierà il ritiro vero e proprio in vista della terza stagione di fila in Serie C.

La squadra è ancora da assemblare mentre il nuovo allenatore sta lavorando per studiare i nuovi giocatori da mettere in campo. Al centro il nome nuovo è quello di Giuseppe Ungaro, 24 anni.

L'articolo completo di Salvatore Di Salvo nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

