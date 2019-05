Serie C, Sicula Leonzio senza fretta: ma è caccia al tecnico

La Sicula Leonzio già guarda al futuro con l'unico obiettivo di continuare a stupire. Il presidente Giuseppe Leonardi è già al lavoro per programmare la prossima stagione in Serie C, la terza di fila. Per il patron bianconero, che in cinque anni ha portato la squadra bianconera dalla Promozione alla C, sono giorni frenetici per comporre il puzzle per la prossima stagione.

Il primo tassello è stato quello di nominare Pippo Bonanno direttore generale, adesso si cerca il nuovo allenatore. La missione, ovviamente, è affidata al direttore sportivo Davide Mignemi che è a caccia dell'uomo giusto che sappia valorizzare i giocatori che già ci sono e quelli che si aggiungeranno dal mercato.

Leonardi e i dirigenti bianconeri sono molto attenti a quello che succede nei play-off, tant'è che mercoledì sera seguiranno la gara di ritorno fra il Catania e il Potenza.

