Altri 4 punti di penalizzazione per il Siracusa, inibito per 2 mesi l'ad Santangelo

In merito al deferimento emesso lo scorso 8 aprile dal procuratore federale a seguito di segnalazione della Covisoc, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al Siracusa 4 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso per mancato versamento di emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati e dipendenti entro il termine previsto del 18 marzo 2019.

Comminata anche una multa di 500 euro e inibizione di due mesi e dieci giorni per l'amministratore delegato del Siracusa Nicola Santangelo. Nello specifico viene contestato il "non aver versato entro il 18 marzo le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per la mensilità di febbraio 2019, nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2018".

Questa la nuova classifica alla luce della nuova penalizzazione: Juve Stabia 74 punti; Trapani 70; Catania 63; Catanzaro 61; Potenza 53; Virtus Francavilla 49; Monopoli, Casertana 47; Cavese, Reggina 46; Viterbese 45; Rende 44; Sicula Leonzio, Vibonese 42; Rieti 37; Siracusa 32; Bisceglie 26; Paganese 20; Matera* -18. (Matera 34 punti di penalizzazione ed escluso dal campionato; Siracusa 7 punti di penalizzazione; Reggina, Rieti 4 punti di penalizzazione; Bisceglie 3 punti di penalizzazione; Monopoli 2 punti di penalizzazione; Juve Stabia, Rende, Trapani 1 punto di penalizzazione).

