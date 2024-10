È stato trovato in possesso di una mazza da golf mentre rincasava a piedi, ignorando le restrizioni del suo stato detentivo. L'uomo, un 28enne di Siracusa con precedenti per evasione e furto, era sfuggito ai controlli dei Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Siracusa la sera del 24 ottobre. I militari lo hanno rintracciato dopo alcune ore e lo hanno arrestato per evasione e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.