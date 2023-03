Siracusa, arrestato per detenzione di armi alterate e droga

Gli agenti della squadra mobile di Siracusa, in collaborazione con le unità cinofile antidroga e antiesplosivo di Catania, hanno arrestato un 45enne per detenzione illegale e alterazione di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito ad una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di oggetti qualificabili come armi da sparo artigianali, già realizzate o in corso di di realizzazione, e di materiale per l’assemblaggio di manufatti (fra cui un trapano, delle punte per perforare i metalli, pezzi di leghe metalliche, tondini di metallo utilizzati come calibro) e il munizionamento, un grilletto con canna segata, ogive in piombo, bossoli, cartucce a salve, polvere da sparo. Trovata anche una pistola revolver cal. 380, originariamente a salve, modificata con sostituzione della canna originale in modo da consentire lo sparo di cartucce cal. 9, manufatto qualificabile come arma clandestina.

Sequestrati anche 86,84 grammi di hashish.

© Riproduzione riservata