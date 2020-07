Noto, l'amministrazione Bonfanti dota la città di 8 nuovi defibrillatori

L'amministrazione del sindaco Corrado Bonfanti dota la città di Noto, nel Siracusano, di 8 nuovi defibrillatori, installati nelle sedi degli uffici comunali e negli edifici che ospitano eventi e attività sportive.

Con la consegna dell’ultimo defibrillatore automatico esterno (Dea) a Palazzo Ducezio è stata completata l’installazione in città degli 8 nuovi apparecchi da utilizzare in caso di emergenza.

L’Amministrazione Bonfanti ha ritenuto opportuno dotare le sedi degli uffici comunali di piazza Bolivar e di Palazzo Ducezio (al cui interno si trova anche quello donato dal Rotary Club Terra di Eloro), la sede della Protezione Civile in contrada Faldino, il Teatro Tina Di Lorenzo ed il Teatro Noto d’Estate, più il polisportivo Palatucci e la palestra dell’istituto comprensivo Maiore, di un defibrillatore automatico esterno per aumentare le probabilità di salvare una persona in arresto cardiaco improvviso.

La decisione si incastra anche nelle iniziative portate avanti dall’Amministrazione Bonfanti per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, con tutti i dipendenti comunali che poco prima dell’emergenza Covid19 avevano partecipato ai corsi di primo soccorso ed emergenza.

A seguire le operazioni di consegna e installazione l’assessore allo Sport Angelo Giudice e il sindaco Corrado Bonfanti. “Riteniamo utile - ha detto quest’ultimo - dotare più strutture possibili in cui è continua la presenza di attività umana, di apparecchiatura salvavita, in grado di supportare eventuali soccorso. La tempestività e l’utilizzo dei defibrillatori possono salvare vite umane”.

