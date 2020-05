Pacco bomba a Siracusa, non era stato innescato: probabile intimidazione ma ignoto il destinatario

Non era innescato l'ordigno trovato in un pacco bomba a Siracusa. Si tratterebbe quindi di un avvertimento anche se non si conosce ancora il destinatario. L'ordigno, rinvenuto ieri sera in prossimità di un muro in via Filisto, nella zona nord della città, è stato affidato agli artificieri della polizia di Catania per farlo brillare.

Gli agenti hanno prelevato i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per provare ad identificare la persona che ha lasciato il pacco bomba. Sono stati sentiti alcuni residenti delle palazzine vicine e gli interrogatori proseguiranno ancora.

Gli inquirenti, coordinati dai magistrati della procura, vogliono anche verificare se esiste un legame tra l’ordigno rudimentale trovato la settimana scorsa in via Novelli e quello di ieri. Da un primo esame, la bomba scovata in via Filisto aveva un potenziale elevato.

