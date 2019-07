Siracusa, auto si schianta contro il guard rail: un ferito

Ha perso il controllo della vettura, una Renault, mentre stava percorrendo l'autostrada Siracusa-Gela all'altezza del casello di Cassibile. L'incidente è avvenuto nella tarda mattina di ieri ed il conducente, un uomo di 54 anni, è rimasto incastrato nell'abitacolo accartocciatosi dopo l'impatto con il guard-rail.

Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre il corpo della vittima, trasferita in ospedale ma le sue condizioni nel corso della giornata sarebbero migliorate dopo i primi momenti di paura per la sua incolumità.

Dalle indagini condotte dagli agenti della Polizia stradale e della Polizia municipale, si tratterebbe di un incidente che non ha coinvolto altre vetture. Bisognerà comprendere le ragioni per cui il cinquantaquattrenne ha sbandato: se, insomma, per distrazione oppure per un malore.

L'altra ipotesi al vaglio degli inquirenti è che sia stato costretto a compiere quella brusca manovra per colpa di qualcuno altro. Il traffico per oltre mezz'ora ha subito dei forti rallentamenti.

