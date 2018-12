Il Siracusa perde il...derby con Auteri

Sofferenza sin dai primi scambi e fino al triplice fischio. La gara in casa del Catanzaro si rivela una disfatta per Raciti, alla prima gara da allenatore del Siracusa. Troppo più forte la corazzata allenata dal siracusano ed ex tecnico azzurro Gaetano Auteri che ha nel mirino le primissime posizioni della classifica, troppa più qualità in campo per i giallorossi, evidente il divario tecnico tra le due squadre.

Turati e compagni giocano una gara sempre in affanno, sempre ad inseguire con Catanzaro che spinge sull’acceleratore sin dal fischio d’inizio. Il 3-4-3 dei giallorossi è tutto corsa e imprevedibilità, soprattutto in avanti dove Giannone, D’Ursi e Fischnaller non offrono punti di riferimento.

Per Di Sabatino, Turati e Bruno lavoro extra che necessita un surplus di impegno anche da parte di Daffara e Franco, i due quinti di centrocampo, costretti a stazionare stabilmente sulla linea di difesa e, di conseguenza, a proporsi di meno, praticamente mai, in avanti.

