Siracusa festeggia Santa Lucia: la processione su Tgs e Rtp

Sarausana jè. È un grido unanime, lo lancia il «campanallaio» e lo riprende il pubblico che segue il simulacro di Santa Lucia per le vie di Ortigia. La festa più amata di Siracusa cade domani, Tgs ed Rtp saranno sul posto a raccontarlo.

Sarà un’altra puntata del ciclo che le due emittenti unite dedicano alle principali manifestazioni siciliane: dalla Festa di Sant’Agata ai Misteri, da Trecastagni al Festino palermitano, sempre con lo storytelling affidato a Salvo La Rosa che ha creato il format, tra l’altro molto apprezzato dal pubblico. Domani, quindi, le troupe di Videobank si sposteranno a Siracusa.

«Seguiremo la festa dall’inizio, da piazza Duomo - racconta Salvo La Rosa -; il collegamento inizierà alle 15 quando reliquie e il simulacro usciranno dalla Cattedrale e il corteo proseguirà per le vie di Ortigia. Sarà un lungo racconto, con tanti ospiti che si interromperà soltanto per una «finestra» per accogliere i due telegiornali, alle 19,30. Con due postazioni, una stabile in piazza Duomo e una mobile, da dove condurrà Aurora Fiorenza».

Dopo i tg, Siracusa riprenderà la linea per seguire il corteo fino alla basilica di Santa Lucia al Sepolcro che proprio domani sarà investita dello stato di Santuario, secondo a Siracusa dopo La Madonna delle Lacrime. La regia è sempre di Emanuele Cammarata. Ma il programma dei festeggiamenti per Santa Lucia è già iniziato da lunedì quando è stata aperta la cripta con dentro il simulacro; stamattina alle 11,30 ci sarà la traslazione del simulacro dalla cappella all’altare centrale e stasera alle 19 sono in programma i Vespri con l’offerta del cero simbolico da parte del sindaco.

Domani mattina alle 10,15 il solenne Pontificale presieduto da monsignor Emil Paul Tscherarig, Nunzio apostolico in Italia e Repubblica di San Marino. Alle 15,30, come detto, parte il corteo: su ogni «frazzolu» o trave a sostegno del simulacro sono disposti 24 «berretti verdi» ovvero i portatori; tra loro ci sono anche gli «anziani» che hanno il delicato compito, grazie alla loro esperienza, di far si che il simulacro proceda senza sbandamenti, facendogli assumere u n’andatura cadenzata, che come si dice «pari ca balla».

I Berretti verdi portano la statua in argento della Santa (uscita dalla bottega palermitana di Pietro Rizzo, a fine ‘500) poggiata sulla cassa in argento del Gagini perché le reliquie sono da tempo a Ve n e z i a . La trasmissione sarà in onda, oltre che sulle due emittenti, anche su Viva L’Italia Channel (canali 875 e 879 di Sky); in streaming su www.gds.it e www.RTPtv.it, e sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia, oltre che su Salvolarosaofficial.

