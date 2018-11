Prevenzione malattie cardiovascolari, check-up gratuiti ad Augusta

Visite gratuite in piazza Castello ad Augusta in occasione della campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari "Tieni a mente il tuo cuore e tieni a cuore il tuo cervello”. La due giorni si terrà il 24 e il 25 novembre: durante le giornate verranno allestiti 4 gazebo presso la villa comunale con un team specialistico di medici ed infermieri dei reparti dell'ospedale Muscatello che visiteranno i pazienti e daranno loro consigli per un corretto stile di vita e sui trattamenti specifici da adottare per determinate patologie.

La campagna ha l'obiettivo di sensibilizzare su fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, ma anche di prevenire eventi come l'infarto miocardico e l’ictus cerebrale.

Il progetto arriva per la prima volta in provincia di Siracusa. Saranno coinvolti i medici dell'ospedale Muscatello, i reparti di Cardiologia e Medicina, diretti dai primari Giovanni Licciardello e Roberto Risicato, coordinatori dell'iniziativa.

“Le cause principali delle malattie cardiovascolari e più in generale dell'aterotrombosi, - ha commentato il primario di Cardiologia dottor Licciardello - sono riconducibili a determinati fattori di rischio (sedentarietà, obesità, diabete mellito, ipercolesterolemia ipertensione arteriosa, stili alimentari non corretti, alcol, fumo ecc.) che possono essere prevenuti e/o modificati attraverso una corretta politica di informazione e di impegno allo scopo di impattare positivamente sulla riduzione dei decessi e di promuovere salute , prevenendo la malattia".

