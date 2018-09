Pesce in cattivo stato di conservazione, multa e chiusura per un ristorante di Augusta

Un ristorante-pizzeria di Augusta che conservava nelle celle frigorifere, non in condizioni ottimali, venti chilogrammi di pesce senza tracciabilità e giudicato non idoneo al consumo umano, è stato chiuso da parte del Servizio Sanitario dell’Asp di Augusta. Al titolare è stata anche elevata una multa di 1500 euro.

A far optare per il provvedimento più grave della sospensione dell’attività pubblica di ristorazione sono state le risultanze dei controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, congiuntamente con il personale del distretto di Augusta dell’Asp, che avrebbero verificato le non ottimali condizioni in cui versa la struttura.

