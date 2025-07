A Buscemi tre giorni di swing e birra: dall’11 al 13 luglio il festival

La musica swing incontra l’effervescenza della birra artigianale per trasformare uno dei borghi più suggestivi della Sicilia in un palcoscenico a cielo aperto. Da giovedì 11 a sabato 13 luglio, a Buscemi, in provincia di Siracusa, va in scena Swing & Beer, la sezione musicale del festival iART Buscemi, diretto da Lucenzo Tambuzzo e finanziato dal PNRR nell’ambito del progetto “Buscemi Borgo Immateriale”.

Tre giorni di concerti, talk, dj set e incursioni musicali nel cuore del paese, con ospiti d’eccezione come Sergio Caputo (sabato 12 luglio) e Roy Paci (domenica 13 luglio), tra le voci più autorevoli del panorama jazz e swing italiano. A chiudere ogni serata, l’irriverente e coinvolgente dj set vintage di Misspia, tra le più note dj del Sud Italia.

Il borgo, incastonato nel Monte Vignitti e noto per il suo andamento ondulatorio, accoglierà anche una street band itinerante, i “Tinto Brass Street Band”, che animeranno vie, piazze, botteghe e case con performance a sorpresa ispirate al jazz di New Orleans.