Pallamano, la capolista Albatro Siracusa a Bressanone per il poker di vittorie

“Contro Bressanone non sarà una partita facile – commenta il tecnico spagnolo – loro, pur perdendo, hanno fatto un’ottima partita contro Conversano e hanno vinto contro il Chiaravalle mostrando un buon attacco e buone soluzioni in difesa. Non è una squadra da attaccare facilmente. Non credo che la sconfitta contro Pressano possa incidere troppo. Hanno giocatori di grande esperienza. Noi dovremo fare il nostro in un campionato equilibrato dove vincere non sarà mai facile per nessuno”.

I siciliani si presentano a questo appuntamento a punteggio pieno e in vetta, in condominio con i campioni d’Italia in carica del Conversano, a quota sei e non vogliono certamente fermarsi. Arbitri della sfida Loris Kurti e Michele Lazzari con diretta streaming sul canale YouTube di PallamanoTv. Il sette allenato da Mateo Garralda parte con l’intenzione di allungare ancora la serie, cosciente del livellamento di un campionato che promette sorprese. Sarà una sfida a distanza col Conversano che giocherà in casa col Pressano.

Della stessa opinione Filippo Angiolini, fresco di convocazione per lo stage della Nazionale italiana insieme al compagno di squadra Salah Riahi. “Questa non sarà sicuramente una partita semplice – ammette il numero 7 biancoblu – avranno dalla loro parte le mura di casa e questo sicuramente sarà a nostro svantaggio, ma d'altro canto sono e siamo fiduciosi del nostro operato e di come ci stiamo preparando. Ogni partita vinta fuori casa è una marcia in più, quest'anno il campionato è veramente alla pari e quindi qualsiasi partita ha un’importanza fondamentale per il proseguimento del torneo”. Poi, tornando sulla convocazione in maglia azzurra, il giocatore aggiunge: “La convocazione mi ha reso molto contento, la prendo come un’occasione per farmi notare in vista dei prossimi europei, sarà sicuramente una delle uniche occasioni prima di quest'ultimi, ce la metterò tutta per cercare di rientrare nella rosa”.

Serie A Gold, la quarta giornata (sabato 27 settembre)

Bolzano-Alperia Black Devils alle 18

Raimond Sassari-Trieste alle 18,30

Metelli Cologne-Cassano Magnago alle 18,30

Conversano-Pressano alle 19

Junior Fasano-Macagi Cingoli alle 19

Sparer Eppan-Publiesse Chiaravalle alle 19

Bressanone-Teamnetwork Albatro alle 19,30

Classifica

Conversano e Teamnetwork Albatro 6 punti; Macagi Cingoli, Trieste, Cassano Magago e Junior Fasano 4; Pressano* 3; Raimond Sassari*, Alperia Black Devils, Bolzano e Bressanone 2; Metelli Cologne 1, Sparer Eppan e Publiesse Chiaravalle 0.

Con l'asterisco, una partita in meno.