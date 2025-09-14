Pallamano, l’Albatro Siracusa espugna Cologne con un gol del portiere Rihai

Bis della Teamnetwork Albatro che soffre ma vince in trasferta sul campo della neopromossa Cologne per 31-30 grazie ad una rete del portiere Rihai a 30 secondi dalla sirena finale. È il secondo successo consecutivo per i siciliani dopo quello all’esordio di sabato scorso col Bolzano.

Siracusa a quota 4 in classifica in testa assieme al Conversano vittorioso ad Appiano sullo Sparer in attesa della Raimond Sassari che non ha giocato a causa dell’impegno in Europa e che recupererà il 7 ottobre la sua sfida con il Pressano

Match estremamente equilibrato quello con il Cologne che dopo aver pareggiato il Pressano all’esordio ha sfiorato nuovamente la divisione della posta.

Avvio di studio, poi nella ripresa arriva il break che consente al sette di Garralda di portarsi sul +5 (16-21).

Partita che sembra indirizzata verso Siracusa, ma arriva la reazione dei ragazzi di Campana che risalgono fino al sorpasso (25-24) segnato al 18’.

Da quel momento è una partita a scacchi con i bresciani che vanno anche sul +2. I siracusani si aggrappano all’esperienza e riescono a riequilibrare le sorti del match.

A 32” dalla fine il colpo da biliardo (e di scena) di Rihai che scaccia la paura e fa 31 a 30 regalando altri due punti ai suoi.