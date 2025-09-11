Pallamano Serie A Gold, in Lombardia l’Albatro cerca il bis

La Teamnetwork Albatro vuole il bis. Dopo aver battuto il Bolzano all’esordio, i siracusani pensano alla trasferta in Lombardia in casa della matricola Metelli Cologne per la seconda giornata del campionato di Serie A Gold di pallamano maschile. La partita si giocherà sabato 13 settembre alle 18,30 con diretta streaming sul canale YouTube di PallamanoTv.

I bresciani dal canto loro sono reduci dal pareggio per 26-26 sul campo del Pressano. La formazione siciliana, allenata da Mateo Garralda, ha affrontato una dura settimana di lavoro dopo il successo soffertissimo col Bolzano.

Il tecnico è consapevole delle insidie della sfida con la formazione lombarda, neopromossa in massima serie che ha avuto in Joao Marinho Da Cuhna, e Marko Knezevic migliori marcatori con 8 e 7 reti: «Sabato non sarà semplice, dobbiamo essere consapevoli. In questo campionato sarà vietato rilassarsi e bisognerà tenere sempre alta l’asticella della concentrazione. Qualsiasi calo di tensione favorirebbe l’avversario. Cologne vorrà fare bella figura all’esordio davanti al suo pubblico e per questo il nostro approccio dovrà essere deciso dall’inizio del match».