Pallamano Serie A Gold, l'Albatro soffre ma doma il Bolzano

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Ma quanta fatica per la Teamnetwork Albatro che esordice nella nuova stagione del campionato di Serie A Gold di pallamano maschile battendo 34-33 il Bolzano.

Come suggerisce il punteggio, la sfida è stata estremamente equilibrata con gli uomini di Garralda che hanno sofferto molto l'attacco ospite. Il Bolzano è più lucido in attacco nella prima parte del match, poi però i padroni di casa si sbloccano definitivamente e vanno punto a punto fino poi a trovare il vantaggio e ad aumentarlo fino a cinque reti sia all'intervallo sia nei minuti iniziali della ripresa.

Ma gli ospiti allenati da Mario Spocic non demordono e recuperano ed anche nella seconda parte della ripresa le due formazioni si inseguono e si riacciuffano. Nel finale vanno addirittura sul +3. Ma il sette di casa riesce a ritrovare la forza di recuperare e poi di operare il sorpasso nel finale. Bolzano ha due occasioni con Zanoni per pareggiare ma entrambe le volte manca la precisione con l'ultimo tiro che si infrange sulla traversa. Al sessantesimo fanno festa i siracusani per due punti conquistati con carattere.