Pallamano Serie A Gold, l’Albatro debutta in casa col Bolzano

Garralda: soddisfatto del lavoro dei miei ragazzi

«Due mesi di preparazione importanti dal punto di vista fisico e tecnico – ammette Garralda – sicuramente c’è ancora tanto da fare per raggiungere il top; cosa che riguarda anche le altre squadre. Sono soddisfatto perché i ragazzi si stanno allenando con intensità e impegno. Abbiamo un gruppo che ha la capacità di giocare in velocità in maniera interessante. È sicuramente un’arma da sfruttare sempre, così come dovremo avere grande intensità in difesa e rapidità nelle ripartenze. Abbiamo un organico attrezzato con più scelte per ogni ruolo. Sabato inizieremo davanti ai nostri tifosi e saremo pronti». Nuovi arrivi in casa Albatro e altrettante conferme. Gruppo consolidato dopo l’ottima stagione disputata e tasselli importanti per dare continuità al progetto di crescita.

Capitan Vinci: vogliamo migliorarci

«L’anno scorso abbiamo fatto un campionato di alta classifica e il nostro obiettivo è sicuramente quello di ripeterci se non addirittura migliorarci, - ammette Gianluca Vinci - sappiamo bene che le altre squadre si sono rinforzate ma la nostra ossatura di squadra è rimasta per gran parte la stessa e faremo molta forza sul nostro gruppo che si sta dimostrando molto coeso. Personalmente l’emozione è grande sarò il capitano della squadra della mia città e per me è un orgoglio indescrivibile. Vedere da bambino questa maglia scendere in campo e da oggi avere l’opportunità di guidare questo gruppo è qualcosa che difficilmente riesco a esprimere a parole. Non ci resta che darci appuntamento a sabato, speriamo di vedere le tribune piene con tutti i nostri tifosi per vederli esultare che è la nostra vittoria più grande».

Serie A Gold, la prima giornata

Sabato 6 settembre

Publiesse Chiaravalle – Raimond Sassari alle 16

Pressano – Metelli Cologne alle 18,30

Conversano – Brixen alle 19

Alperia Black Devils – Sparer Eppan alle 19

Albatro – Loacker Bozen Volksbank alle 19,30

Trieste – Junior Fasano alle 20

Domenica 7 settembre

Cassano Magnago – Macagi Cingoli alle 17