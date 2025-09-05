Pallamano Serie A Gold, l’Albatro debutta in casa col Bolzano

Adesso si fa sul serio: si gioca per i due punti. La Teamnetwork Albatro è pronta per il debutto in campionato e domani, sabato 6 settembre, riceverà il Bolzano per la prima giornata della Serie A Gold.
La sfida si gioca alla palestra Pino Corso a partire dalle 19,30 con dirette straming sul canale YouTube di PallamanoTv. La Serie A Gold riparte con il Var, la novità introdotta dal consiglio federale che da sabato sarà a disposizione degli arbitri. A Siracusa coppia d’esperienza per la prima: Francesco Simone e Pietro Monitillo.
Dopo aver raggiunto le semifinali scudetto nella scorsa stagione, quindi, la corsa ricomincia. Aretusei rinnovati per buona parte del roster con la conferma di alcuni punti fermi per coach Mateo Garralda.
Due mesi di preparazione e di duro lavoro per i biancoblu. Ultima parte dedicata anche al torneo internazionale di Benidorm in Spagna. Il tecnico riparte dalla semifinale scudetto conquistata lo scorso anno. Stagione già archiviata e occhi rivolti al nuovo campionato.
Garralda: soddisfatto del lavoro dei miei ragazzi
«Due mesi di preparazione importanti dal punto di vista fisico e tecnico – ammette Garralda – sicuramente c’è ancora tanto da fare per raggiungere il top; cosa che riguarda anche le altre squadre. Sono soddisfatto perché i ragazzi si stanno allenando con intensità e impegno. Abbiamo un gruppo che ha la capacità di giocare in velocità in maniera interessante. È sicuramente un’arma da sfruttare sempre, così come dovremo avere grande intensità in difesa e rapidità nelle ripartenze. Abbiamo un organico attrezzato con più scelte per ogni ruolo. Sabato inizieremo davanti ai nostri tifosi e saremo pronti». Nuovi arrivi in casa Albatro e altrettante conferme. Gruppo consolidato dopo l’ottima stagione disputata e tasselli importanti per dare continuità al progetto di crescita.
Capitan Vinci: vogliamo migliorarci
«L’anno scorso abbiamo fatto un campionato di alta classifica e il nostro obiettivo è sicuramente quello di ripeterci se non addirittura migliorarci, - ammette Gianluca Vinci - sappiamo bene che le altre squadre si sono rinforzate ma la nostra ossatura di squadra è rimasta per gran parte la stessa e faremo molta forza sul nostro gruppo che si sta dimostrando molto coeso. Personalmente l’emozione è grande sarò il capitano della squadra della mia città e per me è un orgoglio indescrivibile. Vedere da bambino questa maglia scendere in campo e da oggi avere l’opportunità di guidare questo gruppo è qualcosa che difficilmente riesco a esprimere a parole. Non ci resta che darci appuntamento a sabato, speriamo di vedere le tribune piene con tutti i nostri tifosi per vederli esultare che è la nostra vittoria più grande».
Serie A Gold, la prima giornata
Sabato 6 settembre
Publiesse Chiaravalle – Raimond Sassari alle 16
Pressano – Metelli Cologne alle 18,30
Conversano – Brixen alle 19
Alperia Black Devils – Sparer Eppan alle 19
Albatro – Loacker Bozen Volksbank alle 19,30
Trieste – Junior Fasano alle 20
Domenica 7 settembre
Cassano Magnago – Macagi Cingoli alle 17
