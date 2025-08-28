Pallamano, l’Albatro in Spagna per chiudere la preparazione in vista della A Gold

Trasferta spagnola per l’Albatro Siracusa Teamnetwork che ad Alicante chiuderà la preparazione in vista dell’esordio stagionale in Serie A Gold previsto per il 6 settembre in casa con il Bozen Volksbank (Bolzano).

Per la squadra allenata da Mateo Garralda, quindi, due test probanti nel triangolare in terra iberica chiamato International Handball 2025. Questa sera, giovedì 29 agosto, la sfida col Bm Servigroup Benidorm; domani quella all’Horneo Eon Alicante.

"Sono due ottime squadre – commenta il tecnico Garralda – la pallamano spagnola è un ottimo banco di prova per noi. Alicante e Benidorm inizieranno a breve i loro rispettivi campionati di prima e secondo Liga. Si sono rinforzate con ottimi giocatori e sarà importante per saggiare la nostra condizione in vista dell'esordio in campionato".

Albatro con l’Olympiacos Pireo in European Cup

L’Albatro nel primo turno della European Cup affronterà l’Olympiacos Pireo guidato da Riccardo Trillini. Fresco campione di Grecia per la quinta volta, la seconda consecutiva, i biancorossi greci rappresentano sicuramente un cliente di tutto rispetto. Partita di andata in casa per i bluarancio siracusani l’11 o il 12 ottobre prossimi. Ritorno una settimana dopo all’Ilioupoli Indoor Hall della cittadina ad otto chilometri da Atene.