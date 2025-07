La Sicilia conquista l'accesso alla finale del trofeo delle regioni di ciclismo su pista

Una vittoria netta quella della nostra Rappresentativa presente con 24 atleti suddivisi in: esordienti (specialità Madison ed Omnium) 4 maschi e 4 donne, per gli allievi (Velocità a squadre, Inseguimento a squadre e Madison ) 7 allievi maschi e 3 allievi donne, per gli juniores ( Velocità a squadre, Eliminatorie e Chilometro) 5 jrs maschi e 1 jr donne . Assenti le Rappresentative di Sardegna, Calabria e Molise. La classifica finale, risultato della somma dei punteggi ottenuti dalle Rappresentative nelle singole specialità ha visto trionfare la Rappresentativa Siciliana con 209 punti davanti al Lazio con 113 e Campania 95.

Cinque Regioni una sola vincitrice, la Sicilia. Il Trofeo delle Regioni Area Sud Pista, fase preliminare che si è svolta venerdì 11 luglio al Velodromo Paolo Pilone di Noto (Sr), ha visto contendersi la finale nazionale, in programma l’11 settembre al Velodromo Glauco Servadei di Forlì, la Sicilia, Basilicata, Puglia, Lazio e Campania. Il verdetto è stato inequivocabile: la Rappresentativa Siciliana, con 100 punti di vantaggio sul Lazio arrivata seconda, stacca il pass per la finale del Trofeo più importante d’Italia dedicato agli agonisti del settore pista. Al Nord vittoria del Piemonte, al Centro si qualifica l’Emilia Romagna.

Pistritto “Tasso tecnico elevato quello dei nostri ragazzi”

La Sicilia si conferma così regione guida del Sud Italia nonostante i numeri al ribasso del ciclismo su strada isolano, che sono comunque lo specchio di una crisi generalizzata ed evidente su tutto il territorio nazionale. Soddisfatto il Responsabile Regionale Pista, il Professore Angelo Pistritto: “I ragazzi hanno dimostrato in pista di essere i più forti ma soprattutto di avere un elevato tasso tecnico, poichè in pista la tecnica è quella che fa la differenza. In particolare ci sono da evidenziare i risultati ottenuti da Edoardo Perrone, Elia Maniscalco e Andrea Scannaliato nella velocità olimpica e nella Madison dalla coppia Scannaliato e Maniscalco .

Guardì “Felice del risultato ma è l’ennesima occasione persa per Palermo”

Un risultato che premia gli sforzi del Comitato Regionale ma che lascia l’amaro in bocca al Presidente Diego Guardì. Il Velodromo di Noto, che sotto l’organizzazione della Società P.A.D. Spada Giuseppe, ha ospitato le qualificazioni del Trofeo delle Regioni e che a ottobre ospiterà i Campionati Italiani Juniores, mette in evidenza ancora l’assenza dell’impianto Paolo Borsellino di Palermo. “Sono sicuramente felice del risultato conseguito dai nostri ragazzi – ha dichiarato Guardì a fine giornata – il Velodromo di Noto si conferma rifermento della pista del Sud Italia, ma ogni volta che si parla della Sicilia per quanto riguarda le manifestazioni su pista il mio pensiero non può non andare al Velodromo di Palermo ancora fermo ai box per l’incapacità della classe dirigente del Capoluogo. Ogni volta è sempre un’occasione persa per la città di Palermo.”