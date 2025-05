Rivoluzione Ortigia: arrivano Radic, Aranyi e Baksa

Finita la stagione con l’ottavo posto in massima serie e la mancata qualificazione alle coppe europee dopo sei intense stagioni, l’Ortigia pensa al futuro. Giorni intensi di mercato per il club biancoverde che ha ufficializzato diversi movimenti in entrata e in uscita. Una vera rivoluzione.

Tre i nuovi arrivi, ultimo in ordine cronologico è Roberto Radic, attaccante croato proveniente dal Club Esportiu Mediterrani Barcellona. Gli altri sono gli ungheresi Máté Attila e Aranyi Benedek Baksa, rispettivamente attaccante e centroboa, che nella stagione appena passata agli archivi hanno indossato la calottina dell’Osc Budapest.

Vanno via, invece, Francesco Cassia, il giapponese Yusuke Inaba ed Eduardo Campopiano.

Radic

Roberto Radic è un attaccante classe 2003, alto 186 centimetri per 90 chili. È un attaccante che gioca in posizione 4/5, tecnicamente valido e con un ottimo feeling con il gol. È cresciuto nello Jug, dove ha debuttato in prima squadra a soli 14 anni. Con la formazione croata ha vinto un campionato e due argenti in Coppa di Croazia e nella Lega Adriatica, oltre a ottenere un quinto posto in Champions League nel 2021. Proprio nel 2021, Radic si trasferisce in Spagna, al Mediterrani di Barcellona, con il quale ha giocato fino alla stagione appena conclusa, in cui si è piazzato ai vertici della classifica marcatori del campionato con 62 gol in 22 partite. A livello giovanile è stato capitano in tutte le categorie, vincendo numerosi campionati, tra cui due Under 19, e risultando per 4 volte MVP e per 3 volte miglior marcatore. Nelle giovanili della Nazionale croata, è stato capitano agli europei Under 20 e ai mondiali Under 21.