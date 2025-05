Niente finale scudetto per l'Albatro, i siracusani cadono a Merano in gara 3

Addio sogni scudetto per la Teamnetwork Albatro. La squadra siracusana si ferma a Merano perdendo 31-24 gara 3 della semifinale per il tricolore della pallamano maschile. L'Alperia Black Devils vola all'epilogo per aver sfruttato il fattore campo avendo vinto anche il match inaugurale della serie. Sabato troverà il Conversano nella prima partita che vale il titolo di campione d'Italia.

La squadra allenata da Matteo Garralda cede nella ripresa: sorpresa dal ritmo degli altoatesini e da qualche errore di troppo.

Parte bene il Merano nel primo tempo con Prantner che sceglie un modulo difensivo tre-tre. Siracusani che patiscono la scelta del tecnico meranese e stentano a trovare gli spazi giusti per la conclusione andando sotto di 3 reti.

Intorno al 10' la reazione degli uomini di Garralda che recuperano lo svantaggio trovando il gol del pareggio con Vinci al 12' e il vantaggio con Pauloni un minuto dopo.

Partita che scivola in equilibrio fino al 29' quando il Merano trova il doppio vantaggio approfittando di un paio di ingenuità dei siracusani. Il secondo tempo si apre con i padroni di casa che provano a fare il break decisivo sin dal primo secondo. Fadanelli e compagni costruiscono in crescendo il vantaggio che li porterà anche sul +10.