L'Albatro non sbaglia, batte i Black Devils e porta la semifinale scudetto alla bella

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il sogno continua per la Teamnetwork Albatro che batte davanti al pubblico amico del Pala Pino Corso di Siracusa i Black Devils di Merano per 29-24 nella gara 2 della semifinale scudetto di pallamano maschile. Gli aretusei restituiscono «pan per focaccia» agli avversari che sabato scorso avevano vinto in casa con lo stesso punteggio odierno di 29-24. L'accesso alla finale tricolore è rinviato a gara 3 di mercoledì prossimo 28 maggio in Trentino Alto Adige.

Nella sfida odierna, gli ospiti partono bene sfruttando un avvio imballato degli uomini di Mateo Garralda. L’equilibrio va avanti fino a metà del primo tempo quando i bluarancio effettuano il sorpasso.

Nel secondo tempo la spinta decisiva che porta gli altoatesini sotto di dieci reti. Seconda metà della frazione che continua senza grandi patemi per gli uomini di

casa. Bene dal punto di vista realizzativo Angiolini e Pauloni, a segno rispettivamente 8 e 7 volte.