L'Albatro ci crede: in casa con i Black Devils per portare le semifinali scudetto alla bella

La Teamnetwork Albatro ci crede, Siracusa anche. E così domani – sabato 24 maggio – alle 18 al Pala Pino Corso che registra il tutto esaurito, i bluarancio ricevono l'Alperia Black Devils per gara 2 delle semifinali scudetto della pallamano maschile.

La partita verrà diretta in streaming sulla piattaforma PallamanoTv su YouTube. I siciliani hanno l'imperativo di vincere per portare la serie alla bella. All'andata, infatti, giocata a Merano la scorsa settimana, i trentini si sono imposti 29-24 al termine di 60 minuti dove però la squadra allenata da Mateo Garralda ha sbagliato tantissimo in attacco.

Vinci: «Vogliamo continuare il nostro cammino»

Gianluca Vinci, ala sinistra e unico siracusano in campo domani pomeriggio è sicuro e taglia corto: «Nessuna intenzione di chiudere il nostro campionato: vogliamo tornare a Merano per gara tre».

Il tecnico Garralda ha lavorato molto in settimana per preparare il match contro i bianconeri di Prantner.

«Garralda e Martelli ci hanno fatto rivedere più volte cosa non è andato a Merano - continua Vinci - sappiamo cosa fare e la squadra è carica al punto giusto per disputare una partita di alto livello.

Le tribune saranno piene e i nostri tifosi ci daranno una grande mano. È un giorno importante per la nostra società e Siracusa».