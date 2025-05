L'Ortigia cede la bella alla Roma Vis Nova, aretusei ottavi

Sconfitta e ottavo posto. L'Ortigia chiude la stagione perdendo 10-8 gara 3 della finale per il settimo posto del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile in casa della Roma Vis Nova.

La squadra allenata da Stefano Piccardo termina così la stagione in ottava posizione, la stessa della regular season. Le due formazioni si ritrovano di fronte dopo pochi giorni, con i capitolini che hanno rinunciato a Penava e Ciotti, mentre i biancoverdi, privi di Campopiano, hanno lasciato Tempesti in panchina, dando spazio a Ruggiero.

Il match privo di grandi interessi non ha grande intensità ma è gradevole e l’Ortigia lo sblocca con Cassia, oggi capitano. Passano 60 secondi e i romani trovano il rigore, ma Ruggiero è bravissimo a dire no a Smiljevic. Gli uomini di Piccardo, oggi male nell’uomo in più, sprecano tanto in avanti e subiscono il pareggio di Viskovic, ma si riportano subito in vantaggio ancora con Cassia, il migliore tra i suoi.