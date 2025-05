L’Ortigia chiude la stagione a Roma, con la Vis Nova in ballo il platonico settimo posto

Il grosso delle emozioni in casa biancoverde sono si sono vissute venerdì pomeriggio quando in casa, oltre a battere i capitolini e a rimettere in parità la serie, il pubblico ha saluto tributando la standing ovation a Stefano Tempesti e a Christian Napolitano alla loro ultima partita tra le mura amiche e che dopo questo match appenderanno la calottina al chiodo.

Un piazzamento platonico, quelli che contano per l’Europa sono già stati assegnati e i siciliani dopo sei partecipazioni di fila tra cui due in Champions e le altre in Euro Cup dove il club ha raggiunto la finale nel 2019-2020 (mai disputata per l'esplodere del Covid) e le semifinali nel 2018-2019 e 2021-2022.

Ultima partita della stagione per l’Ortigia. Domani, martedì 20 maggio alle 18,30, gli aretusei faranno visita alla Roma Vis Nova alla piscina comunale di Monterotondo per gara 3 della finale per il settimo posto della massima serie nazionale maschile di pallanuoto.

Prima del congedo ufficiale e del «rompete le righe», c’è però da sbrigare definitivamente questa pratica play-off. Una partita secca, una finalissima per stabilire la posizione definitiva in classifica, anche se non cambia molto le cose né a livello di prestigio né di opportunità: settimo e ottavo posto, come già accennato, non valgono comunque l’Europa. L’Ortigia, con la convincente vittoria di venerdì scorso, ha pareggiato la serie e rinviato ogni discorso a quest’ultimo match, nel quale i romani proveranno, ancora una volta, a far valere il fattore campo. Sarà infatti la terza sfida quest’anno a Monterotondo: nelle due precedenti i biancoverdi sono stati sconfitti, ma si è trattato di due confronti molto diversi.

Nella regular season, infatti, l’Ortigia giocò una brutta partita, mentre in gara 1, nonostante un animo ferito dai fatti di Bologna e una formazione priva di tre elementi fondamentali, la squadra di Piccardo (che domani ritroverà Kalaitzis) è stata sconfitta di misura e solo per via di un primo tempo sbagliato. Domani non sarà semplice trovare le giuste motivazioni, ma di certo l’Ortigia proverà ad espugnare la piscina romana. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Roma Vis Nova.

Di Luciano: «Difficile trovare gli stimoli ma è giusto giocarsela fino alla fine»

Alla vigilia, l’attaccante Sebastiano Di Luciano spiega con quali motivazioni la squadra si sta preparando ad affrontare questa gara che, a livello di piazzamento, non conta molto: «Quella di domani sarà un match nel quale, sicuramente, sarà un po’ difficile trovare gli stimoli, le motivazioni giuste, però è anche vero che, una volta arrivati a gara tre, è giusto giocarsela e cercare di migliorare l’ottavo posto ottenuto in campionato. Pertanto, proveremo a vincere per arrivare settimi e per salutarci con il sorriso e non con le facce tristi. In ogni caso si tratta di una partita ufficiale e, da parte nostra, dobbiamo onorarla fino alla fine. Poi, che vinca il migliore».

L’attaccante siracusano sottolinea quali sono le insidie che il match di domani potrebbe presentare: «In questa stagione abbiamo già dimostrato di poter battere la Roma Vis Nova, perché negli scontri diretti abbiamo vinto due volte e perso altrettante volte. Abbiamo vinto solo in casa, mentre fuori casa abbiamo perso. Quindi, l’insidia maggiore potrebbe essere il fattore campo. Poi, ricordiamolo, la Vis Nova è una squadra organizzata e quindi noi dobbiamo fare attenzione a rimanere sul pezzo, a non avere troppi cali di concentrazione e a non concedere ripartenze, perché loro hanno degli automatismi ben rodati e potrebbero punire le nostre disattenzioni».