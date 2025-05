L'Albatro cade a Merano, va ai Black Devils il primo round della semifinale scudetto

Trasferta amara per la Teamnetwork Albatro che a Merano perdono 29-24 la gara 1 delle semifinali scudetto della pallamano maschile. I siciliani sono sempre stati costretti a rincorrere i padroni di casa. L'Alperia Black Devils è stata più precisa al tiro mentre gli uomini allenati da Mateo Garralda fanno qualche errore di troppo in fase offensiva. E alcuni in contropiede fallendo l’aggancio per ben quattro volte.

Nella ripresa gli uomini di Garralda, ricalcano quanto fatto nella prima mezz'ora di gioco, non riescono ad agganciare i bianconeri. Inoltre, gli ultimi minuti sono contrassegnati da una serie di parate di Colleluori che, insieme ad alcune ingenuità dei bluarancio, lasciano a Merano il primo break della semifinale. Sabato prossimo, 24 maggio, al PalaCorso di Siracusa si giocherà gara 2.

Alperia Black Devils-Teamnetwork Albatro 29-24

Alperia Black Devils: Fadanelli 7, Romei 4, Visentin 1, Gerstgrasser 2, Stricker, Starcevic 4, Colleluori, Wolf 2, Wierer 2, Raffeiner 1, Martini 1, Hai Frej, Nunez 1, Milovic 4, Sperandio, Prantner, Urban. Allenatore Juergen Prantner