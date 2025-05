Pallamano maschile, l’Albatro a Merano per le semifinali scudetto

Si prevede una partita equilibrata anche in virtù della classifica finale della stagione regolare. Entrambe le compagini, assieme al Cassano Magnago, hanno chiuso la loro corsa a quota 41 punti. Anche i numeri in dell’attacco sono simili: in 24 partite, i siciliani hanno segnato 807 gol contro gli 801 dei trentini, mentre in difesa gli isolani hanno subito meno: 690 contro 721 degli avversari.

Il match di domani vede di fronte due formazioni che si sono affrontate nella stagione regolare con un successo a testa. Vittoria netta al PalaCorso per gli uomini di Mateo Garralda con un 30-24 costruito sin dall’inizio del match, sconfitta rocambolesca in Alto Adige (33-32) con una rete di Milovic arrivata a 1 secondo dalla sirena.

La formazione aretusea, infatti, è già a Merano dove domani - sabato 17 maggio - affronterà alle 18 l’Alperia Black Devils per il primo atto delle semifinali per il tricolore. La sfida verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTv. Gli arbitri saranno Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe.

C'è anche il precedente in Coppa Italia che fa sorridere i siciliani. Lo scorso 28 febbraio, nei quarti di finale, infatti, l'Albatro sconfisse Merano per 29-27 guadagnandosi l'accesso alla semifinale persa il giorno dopo con il Conversano.

Appuntamento con la storia

La comitiva bluarancio è arrivata al gran completo per il primo appuntamento di questo nuovo capitolo della storia della pallamano siracusana. L’ultima semifinale scudetto per Siracusa, infatti, risale all’aprile del 1997, lo stesso anno del secondo successo consecutivo in Coppa Italia. Allora fu Modena a fermare la corsa degli isolani verso al quarto scudetto che non arrivò mai. Gli emiliani invece persero la finale con Trieste.

L’ultima siciliana ai play-off scudetto fu il Mazara

Ma è un appuntamento storico per la pallamano siciliana che non vede una squadra agli spareggi per il titolo italiano dalla stagione 1999-2000. All’epoca, grazie a un regolamento “particolare”, fu il Mazara a disputare i quarti di finale con Prato: i mazaresi raggiunsero questa fase perché vinsero il girone B della Serie A2 dando filo da torcere ai toscani che poi arrivarono in finale perdendola con Trieste.

Garralda ha la chiave per la vittoria: «Difesa chiusa e ripartire»

«Siamo tre le prime quattro squadre di questo campionato e si gioca per guadagnarsi la finale scudetto - commenta Mateo Garralda - Merano ha concluso in crescendo la stagione regolare con ottime prestazioni contro Conversano e Sassari. È una squadra molto dinamica in difesa e con una buona mobilità in attacco. Dovremo difendere bene sui loro tiratori capaci di concludere anche dai dieci metri. L’opzione principale è una difesa chiusa che permetta di ripartire in contrattacco».

Intanto cresce la febbre per Gara 2 in programma sabato 24 maggio al PalaCorso. Dal pomeriggio di oggi via alla prevendita dei biglietti per assistere al return match della prossima settimana.

«So che c’è grande attenzione ed entusiasmo per quello che stiamo facendo - aggiunge Mateo Garralda - devo dire grazie ai nostri tifosi e a tutta la città di Siracusa. Questi ragazzi hanno lavorato tanto e si meritano questa chance».

Il calendario delle semifinali scudetto

Gara 1, sabato 17 maggio

Cassano Magnago-Conversano alle 17,30

Alperia Black Devils-Teamnetwork Albatro alle 18

Gara 2, sabato 24 maggio

Conversano-Cassano Magnago alle 18

Teamnetwork Albatro-Alperia Black Devils alle 18

Eventuale gara 3 mercoledì 28 maggio

Alperia Black Devils-Teamnetwork Albatro alle 18

Cassano Magnago-Conversano alle 20,30