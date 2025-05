Serie A Gold, L'Albatro suona la nona: Fasano battuto e primo posto solitario

Al Pala Pino Corso finisce 33-25 per i siciliani al termine di una partita che si doveva vincere anche e soprattutto per mettere pressione al Cassano Magnago, prossimo avversario sabato 3 maggio, in quello che sarà un vero e proprio esame di maturità. In palio il primo posto che significa avere un vantaggio nelle partite che valgono il tricolore: le eventuali belle si giocano in casa della miglior classificata al termine della regular season. Un vero e proprio esame scudetto.

Nona vittoria consecutiva per la Teamnetwork Albatro che batte in casa anche i campioni d'Italia uscenti dello Junior Fasano e rimane solitaria in vetta alla classifica della Serie A Gold di pallamano maschile quando manca una sola giornata alla fine della stagione regolare.

Il tecnico spagnolo a fine partita ha commentato la prestazione dei suoi in prospettiva alla sfida di sabato prossimo: «L'obiettivo per me è giocare sempre meglio, in tutti i reparti. Oggi col Fasano abbiamo fatto molto bene in difesa nel primo tempo. Nel secondo, però, abbiamo concesso 15 gol e così non va bene. In settimana proveremo sempre a migliorare per giocarci le nostre possibilità di vittoria a Cassano. Loro sono forti, giocano molto bene e quando affrontano avversari forti incassano pochi gol. Questo mi fa pensare che dobbiamo giocare in modo intelligente. Questa partita sarà fondamentale».

Teamnetwork Albatro-Fasano 33-25

Teamnetwork Albatro: Marino, Sciorsci 3, Pauloni 2, Fasanelli, De Luca 5, Molina, Guggino, Vinci 8, Sanek 3, Coutinho 3, Cirilo, Hermones, L. Mantisi 1, Karanovic 3, Angiolini 4, Cavallaro. Allenatore Mateo Garralda

Fasano: Sibilio, Guarini, Corcione, Rodriguez 2, Pugliese 1, Leban, Bllunga, Cantore 4, Da Cunha 7, Capello Cardozo 6, Neglia, Mizzoni 2, Beorlegui 2, Rubino. Allenatore Domenico Iaia

Arbitri: Fabio Bocchieri e Nicola Scavone

Note. Primo tempo: 16-10

Serie A Gold, la dodicesima giornata di ritorno

Venerdì 25 aprile

Macgi Cingoli-Bolzano 34-28

Raimond Sassari-Bressanone 36-32

Conversano-Alperia Black Devils 34-39

Secchia Rubiera-Camerano 24-25

Domenica 26 aprile

Sparer Eppan-Publiesse Chiaravalle 34-30

Pressano-Cassano Magnago 28-31

Teamnetwork Albatro-Junior Fasano 33-25

Classifica

Teamnetwork Albaro 41 punti

Cassano Magnago 39

Alperia Black Devils 39

Conversano 38

Raimond Sassari 35

Bressanone 28

Bolzano 26

Junior Fasano 20

Macagi Cingoli 20

Sparer Eppan 19

Pressano 16

Publiesse Chiaravalle 16

Camerano 8

Secchia Rubiera 5.