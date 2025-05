Serie A Gold, l'Albatro riceve il Fasano per blindare il primo posto solitario

Altri due punti per tornare da soli in vetta alla classifica e blindare, almeno, la seconda piazza in vista dei play-off scudetto. La Teamnetwork Albatro ci prova e domani, domenica 27 aprile con inizio alle 20,30, riceverà alla palestra Pino Corso di Siracusa, i campioni d'Italia uscenti del Fasano che navigano mestamente nelle zone di medio bassa classifica.

La partita sarà arbitrata dalla coppia formata da Fabio Bocchieri e Nicola Salvatore Scavone. Diretta streaming a partire dalle 20.20 sulla piattaforma PallamanoTv.

La squadra allenata da Mateo Garralda, già sicura dell'accesso agli spareggi per il tricolore, punta sul fattore campo per cercare la nona vittoria consecutiva. I siracusani sono stati raggiunti in testa dal Merano che ieri, nell’anticipo di campionato, ha vinto sul campo del Conversano.

Gli aretusei vogliono continuare la striscia positiva in vista del match di chiusura in Lombardia. L’obiettivo è quello di presentarsi ai play-off nella migliore posizione possibile per sfruttare il fattore campo: le eventuali belle si giocano sempre in casa della squadra meglio classificata al termine della regular season. Il precedente in stagione è in favore dei siciliani che espugnarono il parquet dei pugliesi per 25-27. Era lo scorso 23 novembre.