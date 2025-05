Ortigia, Stefano Tempesti si ritira a fine stagione: «È arrivato il momento»

Arrivato nel 2019 a Siracusa ha contribuito ad ottime stagioni del club aretuseo, qualificazioni alla Champions League, una finale (non disputata per l'esplodere del Covid) in Len Euro Cup nella stagione 2019-2020, ed una storica finale di Coppa Italia